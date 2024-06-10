На взорвавшемся в Польше заводе производили снаряды 125-мм для Украины

Утром 10 июня в Польше прогремел взрыв на оружейном заводе Mesko, который в том числе изготавливал снаряды для Вооруженных сил Украины, сообщает РБК .

Случившийся взрыв стал третьим по счету в течение последних трех лет. В первых двух случаях комиссия после проверки исключила фактор диверсии. Во время третьего взрыва погиб 59-летний сотрудник предприятия.

В 2022 году руководство завода заключило сделку с США о производстве для поставок на Украину переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun, а еще через год там начали изготавливать боеприпасы для ВСУ.

Ранее в Сети появилась информация, что польский завод сотрудничал с украинским ВПК. В рамках этого договора на предприятии производили таковые боеприпасы.