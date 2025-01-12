В Польше 4 солдат могут осудить за забытые 240 мин возле склада IKEA

В Польше вокруг инцидента с противотанковыми минами, обнаруженными возле логистического центра шведской компании IKEA, разразился скандал. Четверо военных могут оказаться за решеткой на срок до 5 лет из-за, предположительно, забытых 240 мин, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Прокуратура Познани выдвинула обвинения против четверых военнослужащих польской армии. Представитель обвинения Лукаш Вавжиняк пояснил, что во время транспортировки вооружений подозреваемые проявили преступную халатность, в результате чего 240 противотанковых мин оказались в непосредственной близости от гражданского объекта — склада IKEA.

Несмотря на серьезность обвинений, все фигуранты дела отвергают свою причастность к инциденту.

По данным следствия, инцидент произошел летом 2024 года. Тогда мины должны были транспортировать с востока страны на военный склад, расположенный на северо-западе Польши, но нашли их вблизи склада IKEA в железнодорожном вагоне, который забыли разгрузить.

Хотя точное местоположение опасной находки не раскрывается, известно, что шведская компания владеет складом около Бельск-Подляски в восточной части страны.