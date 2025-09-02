В Подольске завершилось благоустройство лесопарка «Дубрава»

В подмосковном Климовске завершилось масштабное благоустройство лесопарка «Дубрава», который уже открыт для посетителей. Территория получила современное обновление, направленное на комфорт и безопасность отдыхающих, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«В этом году по губернаторской программе «Парки в лесу» мы благоустраиваем десять пространств. Среди них — лесопарк «Соколка» в Истре и Пироговский лесопарк в Мытищах — это действительно долгожданные объекты. Также мы преобразим Томилинский лесопарк и Лесную опушку в Люберцах, Новую Трехгорку в Одинцовском округе и Парковский лес в Орехово-Зуево. В начале лета мы открыли Вишняковский лесопарк в Балашихе — там жители и гости региона уже могут комфортно и безопасно проводить свободное время. Следующий на очереди — лесопарк «Дубрава» в Подольске. Торжественное открытие состоится на следующей неделе», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В парке установили новые павильоны, которые стали удобными местами для встреч и отдыха. Большое внимание уделили озеленению: высадили множество деревьев, декоративных кустарников и многолетних цветов, что сделало пространство более живописным и экологичным. Пространство дополнили малые архитектурные формы — скамейки, фонари, арт-объекты и информационные указатели, благодаря которым парк стал не только функциональным, но и привлекательным.

Для удобства пешеходов и велосипедистов проложили разветвленную сеть дорожек общей протяженностью свыше десяти км. Это позволяет гостям комфортно передвигаться и осматривать всю территорию лесопарка. В инфраструктуру вошли новая смотровая площадка с живописными видами, удобная парковка для автомобилей, игровые зоны для детей и спортивные площадки с современными тренажерами. После активного отдыха посетители могут отдохнуть в кафе на территории парка.

Экологическая реабилитация стала важной частью обновления: провели очистку местного пруда, что улучшило качество воды и преобразило прибрежную зону. В пресс-службе отметили, что официальное открытие лесопарка «Дубрава» запланировано на четверг, 4 сентября

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.