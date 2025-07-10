В Подольске выдали удостоверения 14 старостам деревень

Заместитель главы городского округа Подольск Ольга Шашкова, председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин и первый заместитель председателя Совета депутатов округа Любовь Ушанева вручили удостоверения и нагрудные знаки старостам деревень Боборыкино, Новогородово, Услонь, Лопаткино, Жданово, Александровка, Макарово, Акишово, Бережки, Бородино, Докукино, Жарково, Лаговское и Лемешово.

Каждый староста был избран на собрании жителями населенных пунктов. Свои обязанности они будут исполнять в течение пяти лет.

«Уверена, что все справятся, потому что все без исключения — лидеры», — отметила в приветственной речи заместитель главы округа Ольга Шашкова.

Всего в городском округе 46 старост, которые выстраивают конструктивный диалог между жителями и представителями органов власти.

«Работа у старост очень ответственная и нужная. Но непростая, ведь это работа с людьми, с их проблемами. Хочется сделать, чтобы все было хорошо. Думаю, справимся, взаимодействие с администрацией округа у нас налажено», — сказал староста деревни Новогородово Валентина Кузнецова.

По мнению губернатора региона Андрея Воробьева, издавна староста был самым уважаемым человеком на селе.

«И сегодня их мнение имеет вес, им доверяют люди. Ответственные, чуткие, они держат руку на пульсе, оперативно реагируют на сложные ситуации», — сказал глава региона.

Он также подчеркнул, что правительство совместно с депутатским корпусом и главами территорий будет поддерживать институт сельских старост и укреплять местное самоуправление.