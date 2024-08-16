В Подольске установят и отремонтируют детские площадки в деревне и селе

Первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов с профильными специалистами, старостой и активными жителями провел обход территории деревни Акишово.

Во время мониторинга Кравцов дал указания привести в порядок информационный стенд, отремонтировать искусственную дорожную неровность и привести в надлежащее состояние дорожные знаки.

Также поручил подготовить документы по проекту инициативного бюджетирования на 2025 год для установки детской игровой площадки.

Мониторинг территории села Покров провел заместитель главы городского округа Подольск Михаил Саруханов.

По итогам мониторинга направили информацию о необходимости ремонта элементов детской игровой площадки. Во время обхода обсудили место установки информационного стенда, приведения в порядок и последующего содержания колодца с питьевой водой, которым пользуются не только местные, но и жители близлежащий населенных пунктов.

По просьбам сельчан восстановили искусственную дорожную неровность и установили дорожный знак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.