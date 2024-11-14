В Подольске установили детскую игровую площадку при участии жителей

По инициативе жителей микрорайона Львовский Подольска на улице Железнодорожная вблизи дома 2 установили новую современную детскую площадку по программе инициативного бюджетирования. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат Мособлдумы Павел Максимович с депутатом совета депутатов Яной Гайшей и начальником территориального отдела Львовский Татьяной Калининой приехали осмотреть качество выполненных работ и пообщаться с жителями.

У маленьких детей теперь появился выбор для активностей во время прогулок. Можно поиграть в городке с горками, турниками, разными игровыми элементами, покачаться на качелях, а летом покопаться в песочнице. Рядом установили лавочки для родителей.

«Все новое и красивое, рассчитано на бережное отношение. Есть еще небольшие недоделки, которые будут устранены в ближайшее время. В беседе жители также посетовали на нехватку на Львовке пространства для времяпровождения подростков. Считают, что поселку необходима скейт-площадка, только немного разошлись во мнениях, где она будет расположена. Возьмем также этот проект в проработку как наказы жителей», — сказал Максимович.

Инициативное бюджетирование — это практика, при которой граждане непосредственно участвуют в решении вопросов, на что потратить бюджетные деньги, и сами предлагают варианты благоустройства, так как они лучше знают, что необходимо для комфортного проживания в их районе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.