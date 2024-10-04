В Подольске участники акции «Чистый лес» собрали свыше 6 куб метров мусора
Фото - © Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
Лесная охрана Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» совместно с жителями и сотрудниками администрации городского округа Подольск приняли участие в акции «Чистый лес», сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.
Она прошла на территории Подольского лесничества в лесопарке «Елочки» рядом с микрорайоном Кутузово. Эта лесная территория расположена рядом с жилыми районами города, жители которых проводят здесь свой досуг. Более 30 человек пришли для наведения порядка в лесопарковой зоне.
Пасмурная и дождливая погода не смогла помешать сбору мусора, а позитивный настрой всех участников только способствовал качественной уборке. Участники акции собрали более 6 кубометров мусора. Площадь лесной территории, приведенной в порядок, составила более 3 гектаров. Сотрудники лесной охраны Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» поблагодарили всех, кто принял участие в акции.
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