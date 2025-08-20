В Подольске стартовали работы по благоустройству сквера на площади Ленина

В административном центре Подольска в сквере на площади Ленина перед началом реконструкции на деревья надели защиту из фанеры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочие уже установили ограждение. Проход для пешеходов и доступ к остановкам остался. Ограничили парковку для легковых автомобилей возле остановки общественного транспорта «Площадь Ленина» на улице Кирова напротив администрации округа.

В сквере планируется устройство фонтана и входной группы. Также заменят плиточное покрытие, освещение и малые архитектурные формы лавки и урны. Установят навесы и качели.

На участке площадью 30,9 тысяч квадратных метров также планируют сделать дополнительное озеленение с устройством цветников и посадкой деревьев.

Завершить благоустройство планируют в августе 2026 года. Работы ведутся в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств муниципального и регионального бюджетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», – сказал губернатор.