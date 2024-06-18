В Подольске созвали экстренное совещание после разрушительного урагана

В Подольске на экстренном совещании обсудили ликвидацию последствий непогоды

Власти подмосковного Подольска провели экстренное совещание, на котором обсуждалась ликвидация последствий урагана и ливня, сообщает «Царьград» .

Накануне в городе за 3 часа выпало около 60% месячной нормы осадков, непогода повредила транспортные и энергетически объекты.

Из-за урагана в Подольске повреждены крыши 156 многоквартирных домов. Специалисты зафиксировали подтопления 18 автодорог и 33 дворовых территорий, заявил глава округа Григорий Артамонов.

В результате непогоды произошел сбой в подаче электричества на 25 подстанциях. Кроме того, в домах на улицах Лапшенкова и Ленинградской наблюдались перебои с работой системы горячего водоснабжения.