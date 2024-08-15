В Подольске с 17 по 22 августа соберут вещи для школьников Курской области

В Подольске с 17 по 22 августа пройдет акция «Подольск помогает» в рамках сбора помощи «Доброе дело. Нашим школьникам». В ходе акции соберут канцелярские товары для школьников и гуманитарную помощь жителям приграничных районов Курской и Белгородской областей, а также новых субъектов РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Единый день сбора помощи «Доброе дело. Нашим школьникам» в Подольске состоится 19 августа. Гумпомощь будут принимать в пяти пунктах с 12:00 до 19:00.

Принимаются канцтовары: шариковые ручки с синей пастой, простые и цветные карандаши, дневники, пеналы, тетради в клетку и линейку, точилки, линейки, ластики, обложки для тетрадей и учебников, подставки для книг, альбомы для рисования, гуашь и акварель, цветная бумага, кисточки для рисования, рюкзаки и другие товары для школьников.

Также нужны товары для детей: питание, подгузники, пеленки, средства гигиены.

Можно приносить медикаменты: бинты, марли, пластыри, кровоостанавливающие средства, спиртовые салфетки, обезболивающее, жаропонижающее, антибиотики, средства от кашля и насморка и т. д.;

Волонтеры примут: сухпайки или продукты длительного хранения: печенье, сухари, консервы, лапша быстрого приготовления, энергетические и протеиновые батончики, орехи, сухое детское питание.

Требуется одежда любых размеров для детей разных возрастов, принимают только новые вещи.

В пунктах примут мелкую бытовую технику и электроприборы: чайники, кипятильники, электрические плиты.

Также предлагают сделать пожертвование, на собранные средства закупят необходимые предметы. Оказать финансовую помощь можно через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска».

Акцию по сбору помощи «Доброе дело. Нашим школьникам» организовало Региональное движение «Волонтеры Подмосковья» при поддержке министерства информации и молодежной политики Московской области. Она пройдет на территории всех городских округов региона с 16 по 22 августа.

Пункты сбора помощи расположены по адресам: Дворец творчества молодежи на улице Павлика Морозова, 69, СП «Молодежный» на улице Почтовая, 8, МЦ «Ровесник» на улице Сосновая, 10, СП «Вектор» в микрорайоне Климовск на улице Революции, 4, ТЦ «Остров Сокровищ» на улице Ленинградская, 7.

Узнать информацию о проведении акции можно в социальных сетях по хештегам #ПодольскПомогает, #ДоброеДело, #ВолонтерыПодмосковья, #МыРядом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

На сегодняшний день в область доставили и разместили порядка 860 человек из Курской области.

6 августа ВСУ атаковали курское приграничье. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Из региона организовали эвакуацию жителей, в том числе в Подмосковье.