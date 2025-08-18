В Подольске прошла масштабная экологическая акция «Чистый лес», объединившая почти 200 участников – сотрудников лесной охраны Подольского филиала ГАУ МО «Мособллес», представителей администрации округа и активных жителей, неравнодушных к судьбе родной природы. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В ходе акции участники проявили настоящую командную работу и энтузиазм, что позволило достичь впечатляющих результатов:

Убрано более 10 куб. м бытового мусора, включая пластиковые бутылки, упаковки и другие отходы, которые, к сожалению, часто оказываются в лесах;

Собрано свыше 5 куб. м валежника, что способствует улучшению состояния экосистемы;

Раскряжеваны и уложены упавшие сухостойные деревья, что не только помогает предотвратить распространение болезней среди здоровых деревьев, но и создает новые места обитания для различных видов животных;

Очищено 7,7 гектаров лесной территории, что значительно улучшило внешний вид лесопарка «Ёлочки» и сделало его более привлекательным для посетителей.

Акция «Чистый лес» организована Московской областной Думой при поддержке партии «Единая Россия» и проводится уже третий год на территории Подмосковья. Цель инициативы — очистка лесов от мусора и валежника, а также поддержание природного баланса. В этом году акция привлекла внимание местных СМИ и жителей, подчеркивая важность совместных усилий в сохранении экологии.

Участники акции не только внесли свой вклад в благоустройство природы, но и получили возможность пообщаться друг с другом, обменяться опытом и обсудить дальнейшие шаги по охране окружающей среды. Многие из них выразили желание участвовать в подобных мероприятиях и в будущем, осознавая важность сохранения чистоты и здоровья лесов для будущих поколений.

Организаторы акции призвали всех жителей Подольска и других районов Подмосковья присоединяться к таким инициативам, ведь каждый может внести свой вклад в защиту природы. Впереди — новые акции и проекты, направленные на улучшение состояния окружающей среды и развитие экологической культуры среди населения.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.