В Подольске пройдет фестиваль современного искусства «Апельсиновая береза»

В Подольске в климовском Доме культуры «Машиностроитель» с 15 по 16 ноября прошел XII Всероссийский многожанровый фестиваль‑конкурс «Апельсиновая береза», в котором приняло участие более 100 человек. По итогам образовательного конкурсного проекта современного искусства и креативного творчества участники получили звания лауреатов I, II, III степени и дипломантов I степени. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники состязались в номинациях «Эстрадный вокал», «Авторская песня», «Поэт-прозаик», «Художественное и прикладное творчество», «Художественное слово», «Драматический театр» и «Театр мод».

На сцене выступили исполнители соло и творческие коллективы. Среди участников были театральные студии «Посмотрите» и театр моды «Эксклюзив», вокальные ансамбли «Веселые нотки» и «Созвучие», а также множество солистов и чтецов. Возрастные группы — детская, младшая, средняя, старшая и взрослая.

Торжественную церемонию открыла руководитель Международного образовательного проекта, оперная певица, педагог по вокалу и эксперт телепроекта «Ну‑ка, все вместе!» канала «Россия 1» Ирина Максимова. Оценивало выступления компетентное жюри: режиссер и хореограф Ольга Илюхина, педагог, актер театра и кино Егор Вадов и певица и педагог Наталья Мишина.

«Сначала немного робела перед выходом на сцену. Но когда увидела доброжелательные взгляды и аплодисменты зрителей, страх ушел. Пела с душой и радовалась, когда наблюдала, как талантливо выступают мои соперники. Это незабываемый опыт», — сказала юная участница Мария Смирнова.

«Апельсиновая береза» — это современный творческий проект для тех, кто стремится к самовыражению и ищет новые формы в искусстве. Проект шагает в ногу со временем и объединяет талантливых людей, которые работают и проявляют себя в различных видах искусства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.