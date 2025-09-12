В Подольске пройдет благотворительная акция «Осенние лапки»

13 сентября, в субботу, в парке им. В. Талалихина в Подольске состоится благотворительная акция «Осенние лапки», цель которой найти новый дом для кошек и собак, находящихся на частных передержках и в приютах. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На мероприятии посетители смогут познакомиться с подопечными фонда и найти себе четвероного друга, а также посетить выставку декоративных изделий и творческие мастер-классы.

Состоится благотворительный концерт с участием учеников вокальных студий ДК им. Лепсе, лицея № 26 Подольска и вокалистов, также выступят музыкальные группы «Пранамайнерс» и VELF.

«Это целый процесс: спасти, отправить на передержку, сдать анализы и найти новых хозяев. Каждая история уникальна. Благодаря нашему мероприятию мы надеемся, что многие из наших «хвостиков» обретут дом. Я человек творческий, и идея провести подобную акцию в Подольске зрела давно. И вот мечта осуществилась», — сказала волонтер и организатор акции «Осенние лапки» Юлия Ганюченко.

Все собранные в рамках благотворительной акции средства будут распределены для дальнейшего оказания помощи животным через фонд «Огонь души».

Организатором акции является Благотворительный фонд помощи животным «Огонь души».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.