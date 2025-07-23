В Подольске продолжается реконструкция парка «Дубрава»

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов проверил ход работ по реконструкции парка «Дубрава». Готовность составляет 80 процентов, в настоящее время завершают установку детских и спортивных площадок, аттракционов и малых архитектурных форм, укрепляют береговую линию водоема. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Реконструкция «Дубравы» является еще одним масштабным проектом, который реализуют в округе при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева. Проверил ход работ в парке.

Находимся на финишной прямой, общая готовность составляет 80 процентов. Доделываем детские и спортивные площадки, сцену, зону аттракционов, наружное освещение, занимаемся установкой малых архитектурных форм. Также продолжаем реабилитацию водоема, в том числе укрепляем береговую линию», — сказал Артамонов.

Он отметил, что работы идут с опережением графика и к сентябрю планируют открыть новое общественное пространство для гостей.

Парк «Дубрава» является местом с большой историей. В нем любят проводить время не только жители микрорайона Климовск, но и всего округа. Скоро он предстанет в обновленным и современном виде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.