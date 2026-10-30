В Подольске почтили память жертв политических репрессий

Участники памятного мероприятия 30 октября собрались у Поклонного камня на улице Ульяновых в Подольске в День памяти жертв политических репрессий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу посвятили трагическим страницам истории XX века и судьбам миллионов людей, пострадавших от политических репрессий.

В мероприятии участвовали председатель общественной организации инвалидов, жертв политических репрессий Антонина Ванжа, настоятель храма пророка Илии в деревне Лемешово священник Константин Временко, депутаты совета депутатов округа и активисты.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Поклонному камню. Участники отметили важность сохранения исторической памяти, чтобы не допустить повторения подобных трагедий. Эти страницы истории учат ценить мир, достоинство и человеческую жизнь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.