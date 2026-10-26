В Подольске по программе «Светлый город» осветят 14 адресов до конца декабря

На совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева обсудили вопросы наружного освещения. В Подольске в этом году по региональной программе «Светлый город» обустраивают сети наружного освещения по 14 адресам, сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в своем Telegram-канале .

Работы проходят по адресам:

д. Северово, улица Московская;

д. Лаговское, улица Николаевская;

д. Бережки, улица Центральная;

с. Покров, улица Жемчужная (от дома 19 на улице Молодежной до дома 48 на улице Южной);

д. Луковня, улица Новая;

д. Коледино (от дома 63 до улицы Светлой);

улица Загородная (до СНТ «Райисполком-1»);

д. Плещеево;

мкр. Кузнечики, Армейский проезд (от дома 3 до перекрестка);

мкр. Кузнечики, Флотский проезд (вдоль школы № 32);

мкр. Кузнечики, улица Генерала Варенникова (в направлении дошкольного учреждения);

д. Быковка, улица Полевая;

улица Кирова (от дома 45а до дома 53а);

улица 1-я Сергеевская.

Завершить работы на всех объектах планируют до конца декабря. В селе Покров уже частично установлены опоры освещения, на улице Загородной работы ведутся активными темпами.

Всего сеть наружного освещения Подольска превышает тысячу километров и насчитывает более 20 тысяч фонарей.

«Ее надежная работа — один из наших приоритетов. Чтобы повысить надежность сети, на наиболее аварийных участках заменяем неизолированные провода на самонесущий изолированный провод (СИП), а устаревшие светильники — на современные светодиодные. Дополнительно проводим ежедневный вечерний мониторинг», — отметил Григорий Артамонов.

Он уточнил, что меняется и сама система обслуживания.

«Увеличиваем количество выездных бригад до пяти: три будут работать в штатном режиме, еще две — дежурить круглосуточно по графику с 12-часовыми сменами два через два. Это позволит быстрее реагировать на аварии, в том числе в ночное время и выходные дни», — добавил глава округа.

Также внедряются цифровые решения: диспетчерская служба получит инструменты онлайн-контроля и автоматического выявления неисправностей, а шкафы управления освещением будут объединены в единую цифровую сеть. Параллельно проводится полная инвентаризация сетей с внесением данных в РГИС. Это позволит повысить прозрачность учета, эффективнее планировать работы и обосновывать привлечение дополнительного финансирования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.