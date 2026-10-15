В Подольске обследовали исторический дуб в музее-заповеднике «Подолье»

Эксперты обследовали дуб в музее-заповеднике «Подолье» в Подольске, чтобы определить его точный возраст и состояние. Окончательные результаты исследования станут известны через месяц, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дуб в музее-заповеднике «Подолье» включен во Всероссийскую программу «Памятники живой природы» и национальный реестр старовозрастных деревьев. По предварительной оценке, ему 60–80 лет. Состояние дерева оценивают как хорошее: при правильном уходе оно может дожить до 500 лет.

Специалисты взяли образец древесины — керн — с помощью бурава Пресслера. В исследовании участвовали ученики лицея № 26 вместе с педагогом.

«Данный керн поступит в лабораторию Центра древесной экспертизы, где специальным образом проведем подготовку поверхности образца, чтобы все годичные кольца нами были четко зафиксированы под микроскопом», — рассказал кандидат биологических наук, заместитель руководителя «Древесных экспертиз» Андрей Черакшев.

Точный возраст установят по годичным кольцам с применением специальной методики и расчетов. Кроме того, эксперты проверили внутреннее состояние ствола резистографом. Прибор выявил отдельные участки гнили размером около 1,5–2 см. По словам Черакшева, дерево сформировало вокруг повреждений защитные барьеры, которые не дадут гнили распространяться.

Высота дуба составляет 22 метра, окружность ствола — 105 сантиметров. Специалисты считают эти показатели признаком благоприятных условий для роста. Данные направили в лабораторию, где подготовят итоговый отчет.

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