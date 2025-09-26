В Подольске наградили победителей конкурса «Служба спасения глазами детей»

сегодня в 14:49

В культурно-просветительном центре «Дубровицы» округа Подольск состоялось подведение итогов ежегодного конкурса детского творчества «Служба спасения глазами детей», посвященного труду спасателей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба системы-112 Московской области.

Это уже шестой областной конкурс, организованный совместно Главным управлением гражданской защиты Московской области и центром вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Участниками конкурса стали более 2 500 юных жителей Подмосковья, представившие более 3 500 художественных работ, иллюстрирующих деятельность специалистов служб экстренного реагирования — операторов Системы-112, сотрудников полиции, скорой медицинской помощи, службы антитеррор, газовой службы и пожарных.

Торжественная церемония включала в себя яркую концертную программу. Открыло мероприятие световое шоу, после которого зрителей ждало экстремальное и зрелищное BMX Bro show под руководством Евгения Залесского, напоминающее о бесстрашии и точности движений спасателей. Также своим творчеством порадовал зрителей коллектив «TODES Подольск».

Начальник ГКУ Московской области «Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Алексей Вагутович подчеркнул значимость участия детей в формировании общей культуры безопасности и выразил признательность участникам конкурса.

«Ваше творчество ­­- важнейшая поддержка для службы спасения Подмосковья. Оно помогает нам становиться эффективнее и приносить пользу людям. Для нас особенно ценно ваше стремление выразить себя через искусство и внести вклад в укрепление безопасности региона», — сказал Вагутович.

Также заместитель руководителя Главного управления гражданской защиты Московской области Борис Молчанов высоко оценил инициативу конкурса и поддержал идею воспитания чувства социальной ответственности у подрастающего поколения:

«Особая благодарность — вашим родным, педагогам и наставникам, которые поддерживают вас в стремлении изучать основы безопасности и передавать знания окружающим», — сказал Молчанов.

