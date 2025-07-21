В Подольске идет работа по сохранению генофонда КРС через пополнение криобанка

В Подольске специалисты Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Льва Эрнста продолжают работу по сохранению и приумножению генетического наследия крупного рогатого скота. В рамках реализации программы по обеспечению долгосрочного сохранения ценных генетических ресурсов, проводятся мероприятия по пополнению банка эмбрионов, внесенных в национальный каталог особо ценных образцов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

На сегодняшний день сотрудники лаборатории эмбриональных технологий центра сосредоточены на исследованиях, направленных на сохранение генетических ресурсов пород истобенской, костромской и тагильской.

Целевой показатель — получить не менее 200 эмбрионов от каждой из этих видов. Такой объем, согласно рекомендациям Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), считается необходимым для гарантированного сохранения породы и предотвращения ее исчезновения.

Криобанк, действующий в рамках центра, является крупнейшим в стране хранилищем особо ценных образцов генетического материала — семени, эмбрионов и соматических клеток различных видов сельскохозяйственных животных. На сегодняшний день в его базе содержится свыше 50 тыс. образцов, что обеспечивает надежную страховку для будущих поколений и развитие генетического разнообразия для улучшения скота.

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«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.

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