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В Подольске и Лобне выявили 8 точек несанкционированной торговли

В Подмосковье продолжаются рейды по выявлению точек несанкционированной торговли. Так, в Подольске и Лобне сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями Минсельхоза Московской области проверили несколько объектов, в результате чего были выявлены и устранены 8 локаций, где велась незаконная торговля. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Были составлены административные протоколы, а также изъяты весы, прилавки, зонты и продукция.

Незаконная торговля попадает под статью 14.1 КоАП РФ, согласно которой в отношении нарушителей предусмотрен штраф в размере до 2 тыс. рублей. Чтобы избежать наказания, необходимо обратиться в администрацию городского округа для получения торгового места на официальных рынках или ярмарках Подмосковья.

Мероприятия по пресечению незаконной торговли пройдут по всем городским округам. Оформить заявку на включение мест под размещение нестационарных торговых объектов можно на портале «Госуслуги Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.