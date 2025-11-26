В Подольске детей из зоны СВО познакомили с искусством балета

В Подольске в детско-юношеском центре «Мечта» для детей, эвакуированных из зоны проведения специальной военной операции, провели благотворительную акцию. Студенты Московской государственной академии хореографии порадовали ребят своим творчеством и подарками, а также мастер-классами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«При поддержке ректора академии, звезды мирового балета Светланы Захаровой, мы организовали особый проект — «Пуанты надежды». Это волонтерская деятельность в рамках предмета «Обучение служению». Мои ученики сегодня впервые участвуют в таком мероприятии. Это, по сути, их благотворительный дебют», — рассказала педагог кафедры гуманитарных, социально-экономических дисциплин и менеджмента исполнительских искусств Елена Игнатикова.

Программа включала мини-лекцию об искусстве балета и показ элементов классического танца. На мастер-классе дети создавали аппликации в виде балерины и Щелкунчика, знакомились с балетным реквизитом. Узнали, как балерина готовится к выступлению, как правильно надевать пуанты, стоять и ходить в них и даже попробовали это сделать сами.

Студенты приехали к ребятам с шоколадными конфетами от обучающихся в Академии и их родителей. Привезли теплые шапочки и варежки от российского производителя детских головных уборов и аксессуаров «Полярик».

Академия хореографии преподнесла центру «Мечта» настоящие пуанты с памятной надписью. Теперь они займут почетное место в витрине рядом с кубками и наградами лагеря.

Все студенты академии, посетившие «Мечту», являются действующими артистами Большого театра, Кремлевского балета и Ансамбля имени Игоря Моисеева.

«Ребята спрашивали, больно ли стоять на пуантах, как долго мы учимся в академии, чтобы выступать на сцене. Мне понравилось общаться с детьми, видеть их довольные глаза, улыбки, их искренний интерес к искусству балета», — сказала студентка второго курса исполнительского факультета Московской государственной академии хореографии Анна Богданова.

