В Подольске более 130 детей отправили в лагерь «Ромашка»

В пятницу 132 ребенка, среди которых 52 спортсмена клуба карате Киокушинкай «Сайфа», отправили на комфортабельных автобусах в детско-юношеский оздоровительный лагерь «Ромашка». Четвертая смена «Огонек дружбы» рассчитана на пять отрядов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для юных подольчан подготовили разнообразную программу. В нее вошли спортивные и интеллектуальные игры, народно-православный праздник «Троица», различные квесты, фестивали, спартакиады, сдача нормативов ГТО. В конце смены выберут мисс и мистера «Ромашка». Смена продлится 21 день.

7 августа в «Ромашке» завершилась 3 летняя лагерная смена под тематикой «Творческий квартал». Днем у ребят прошла линейка, на которой ребята в последний раз отчеканили отрядные рапорта и спустили флаг РФ. Затем на одном дыхании прошел гала-концерт: дети танцевали, пели, играли на музыкальных инструментах, демонстрировали свои самые яркие художественные и творческие номера. После концерта в лагере разожгли костер, на котором пели песни под гитару, а завершилось все объятиями и прощальной дискотекой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что уже более 150 тыс. ребят отдохнули этим летом в детских лагерях, в том числе на море.

«Школьные каникулы — счастливая пора в жизни каждого ребенка. И мы стараемся делать так, чтобы три летних месяца ребята провели интересно, познавательно и с пользой. В этом году организовали отдых в более 1 тыс. детских лагерях — 105 из них находятся за городом, 985 при школах, а еще 4 — на Черном море», — отметил губернатор.