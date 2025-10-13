В Подольске более 100 юных активистов принимает участие в слете Движения Первых

В Подольске в лагере «Родина» стартовал слет первичных отделений Движения Первых, в нем принимают участие более 100 ребят из делегаций от общеобразовательных организаций округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На торжественном открытии среди почетных гостей были председатель Комитета по делам молодежи Ольга Соколова, а также депутат Совета депутатов округа Татьяна Ропот.

«Это не просто активность, на таких слетах вы не только знакомитесь, но и учитесь. Получив новый опыт, обязательно передадите его своим друзьям — это очень здорово!» — сказала в приветственном слове Ропот.

В течение трех дней ребята будут посещать мастер-классы и тренинги по развитию надпрофессиональных навыков, творческие и культурные мероприятия.

«Жду суперкрутых результатов от слета. Хочу найти новых друзей, перенять опыт. Обязательно посещу мастер-класс, чтобы научиться делать видео, захватывающие внимание зрителя с первых минут!» — отметила председатель совета школы № 29 девятиклассница Анастасия Сошкина.

По итогам конкурсной программы будет выбрано лучшее первичное отделение Движения Первых и лучший лидер первичного отделения.

Слет проводится в рамках федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.