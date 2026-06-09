В Подольске более 1 800 выпускников сдали ЕГЭ по математике

ЕГЭ по математике 8 июня написали свыше 1 800 одиннадцатиклассников Подольска. Экзамен прошел в нескольких пунктах проведения, в том числе в школе № 30, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Математика является вторым обязательным предметом для получения аттестата о среднем общем образовании. Пункты проведения экзамена открылись в 9:00, испытание началось в 10:00. На выполнение заданий базового уровня отводилось три часа, профильного — три часа 55 минут.

В школе № 30 экзамен по математике базового и профильного уровней сдали 276 выпускников. В этот пункт также пришли учащиеся школ № 32 и № 35, корпуса 2 школы № 30 и гимназии № 7. Аудитории оснастили системами видеонаблюдения, средствами подавления связи, высокоскоростными сканерами и техникой для печати материалов. К работе привлекли педагогов и организаторов, прошедших специальную подготовку.

«Я уже сдала химию и русский, уже не так волнуюсь, как на первом экзамене. Планирую поступать в медицинский вуз, хочу стать стоматологом или сердечно-сосудистым хирургом. Готовилась сама, три раза в неделю занималась, решала пробники, разбирала сложные темы. Все решаемо, если готовишься. Я уверена в себе», — рассказала ученица 11-го кадетского класса гимназии № 7, кандидат на медаль II степени Прасковья Прокудина.

Результаты ЕГЭ по математике станут известны не позднее 20 июня. Выпускники могут пересдать один предмет в резервные дни — 8 и 9 июля, при этом прежний результат будет аннулирован.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.