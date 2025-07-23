В Подольске активные долголеты узнали, как делают кабель и очищают метеориты

В Подольске кабельный завод «СПКБ Техно» в рамках проекта «ПриТЯГАтельный завод» провел первую экскурсию для участников клуба «Активное долголетие». Предприятие давно специализируется на промышленном туризме, но раньше в основном принимала школьников и семейные группы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Долголетам продемонстрировали гигантский калейдоскоп, огнестойкий кабель, газоразрядную лампу Тесла с плазменными молниями, лампочки, которые зажигаются, стоит только к ним прикоснуться.

Участников экскурсии покатали на легендарном багги, который исколесил пол страны, показали коллекцию ретроавтомобилей, маленький дрон на гусеничном ходу, настоящий метеорит, который привезли для чистки, и старинные скульптуры, восстановленные на заводе. Провели мастер-класс по гальванике, объяснили, как именно делается кабель.

«Впервые увидела, как проволакивают и оплетают кабель. Интересно и увлекательно делают такую, казалось бы, простую и привычную вещь. Очень необычно. Сыну расскажу, он у меня инженер, ему тоже будет интересно», — сказала 76-летняя Лидия Макарова.

Все интересные локации, по которым провели экскурсантов, разработали сотрудники завода, они же ведут и экскурсии.

«Мы делимся с посетителями радостью от своей работы. Смотрите, все рабочие здороваются, улыбаются. Нет скуки, застоя, зато есть возможность отвлечься, заняться творчеством и сделать что-то интересное. Мы себя тоже веселим, изобретая новые анимации. Наполняем жизнь смыслами», — сказал генеральный директор предприятия Максим Тугучев.

Следующая экскурсия планируется в сентябре, когда на завод придет группа подольских школьников. Такие мероприятия не только расширяют кругозор детей, но и способствуют популяризации рабочих профессий.

«СПКБ Техно» производит кабельную продукцию и оборудование, а также оказывает гальванические услуги, занимается 3D-моделированием и прототипированием. Также на заводе есть собственная пекарня и пивоварня.

Напоминаем, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет.

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