В подмосковных лесных питомниках вырастили свыше 11 миллионов сеянцев в 2024 году

В 2024 году в лесных питомниках подведомственного комитету лесного хозяйства Московской области ГАУ МО «Центрлесхоз» — Дмитровском, Колоцком, Куровском, Орешковском, Сергиево-Посадском и Ульянинском — выращено более 11 миллионов штук стандартного посадочного материала. Работы были проведены на площади 10,15 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Правильный уход за сеянцами — залог того, что они будут высокого качества и из них вырастет молодой здоровый лес. Большой лес начинается в питомнике с маленьких сеянцев», — сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Агулов уточнил, что в питомниках посадочный материал выращивают течение двух-трех лет, а потом сеянцы, когда они подрастают, используют для проведения работ по лесовосстановлению в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.