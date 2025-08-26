В подмосковных лесничествах продолжаются работы по устройству и прочистке минполос

В Подмосковье продолжаются противопожарные мероприятия, в том числе устройство и прочистка минерализованных полос. Работы проводит подведомственное комитету лесного хозяйства Московской области ГАУ МО «Мособллес». Все противопожарные мероприятия на землях лесного фонда выполняются в рамках государственного задания, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Минерализованные полосы — это дополнительные барьеры для огня. Они препятствуют распространению возгораний на большие площади, не позволяют огню перейти на лесной фонд с полей или земель иных категорий. Специалисты комитета лесного хозяйства в этом году уже создали более 1 600 километров и прочистили свыше 2 229 километров минерализованных полос — это 85% и 59% соответственно от годового плана», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

В полном объеме работы по устройству минерализованных полос выполнены на территориях Бородинского, Волоколамского, Дмитровского, Луховицкого, Московского учебно-опытного, Наро-Фоминского, Орехово-Зуевского, «Русский лес», Сергиево-Посадского, Талдомского лесничеств.

На территории Бородинского и Талдомского лесничеств работы по прочистке минерализованных полос выполнены на 100% от годового плана. В лесничестве «Русский лес» выполнение мероприятий составляет 94%.

Основные работы включают в себя опашку трактором вокруг хвойных лесосек, вдоль дорог по границе с полосой отвода, вокруг хвойных молодняков и лесных культур на ширину 1,4 метра.

Противопожарное обустройство лесов проходит весь сезон — с начала весны и до формирования устойчивого снежного покрова в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Собственники земельных участков, граничащих с лесом, обязаны самостоятельно обеспечивать выполнение противопожарных мероприятий. За невыполнение предусмотренных законом мероприятий собственники участков могут быть привлечены к административной ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.