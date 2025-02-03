В подмосковных котельных заработали датчики контроля давления и температуры воды

МегаФон внедрил сервис «Онлайн‑мониторинг воды» в подмосковных котельных. Установленные оператором датчики автоматически передают данные о состоянииинфраструктуры в центральную диспетчерскую систему, передает пресс-служба МегаФона.

Проект, реализуемый совместно с «Агентством развития коммунальной инфраструктуры» (ГКУ «АРКИ») Московской области, затронул 500 котельных в Видном, Балашихе, Чехове, Электростали, Ногинске и других густонаселенных подмосковных городах. При этом для сбора данных не нужно привлекать специалистов — интеграция с помощью открытого API позволяет передавать их сразу в нужные информационные системы: расчётные, информационные и технологические.

Теперь инженеры коммунальных инфраструктур смогут быстрее реагировать на инциденты и даже предотвращать их, не допуская прорывов и утечек.

«Внедрение системы диспетчеризации на котельных Подмосковья — это важный шаг к созданию устойчивой энергетической инфраструктуры. Благодаря установленным датчикам нам удалось сократить время реагирования на технологические нарушения почти в 2 раза», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Сервис «Онлайн-мониторинг воды» создан для комплексного контроля инженерных сетей.

«Уверен, что возможность заблаговременно предотвращать инциденты сохранит тепло, а значит и комфорт в домах подмосковных жителей вне зависимости от температурных условий» , — добавил директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в Московском регионе Максим Скворцов.