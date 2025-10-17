В Подмосковном учебно-опытном лесничестве завершились работы по восстановлению лесов

Лесовосстановительные работы, запланированные на текущий год, успешно завершены в Московском учебно-опытном филиале ГАУ МО «Мособллес», сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На участках, где прошли сплошные санитарные рубки, произведено искусственное лесовосстановление на площади 45,62 га и дополнено 77,2 га посадок прошлых лет. Уход за лесными культурами произведен на площади 1342.45 га и на 145,8 га проведены рубки ухода в молодняках.

В этом году на территории лесничества переведено в покрытую лесом площадь 465,65 га, в том числе 331,1 га искусственно восстановленных насаждений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.