В подмосковном парке состоится акция по пристройству бездомных животных

В акции по пристройству бездомных животных примет участие центр «Мое сердце в твоих руках» Натальи Полыгалиной.

В этот день в парке можно будет увидеть спасенышей — кошек и собак с тяжелой судьбой, оказавшихся на улице, поиграть с ними, погладить, пофотографироваться.

«Мы очень надеемся, что кто-то из наших подопечных обретет семью. Все животные отдаются в семьи только ответственным людям — с отслеживанием содержания животных и их судьбы», — рассказала руководитель центра «Мое сердце в твоих руках» Наталья Полыгалина.

В этот день с собаками можно будет погулять, а всех животных покормить или помочь с приобретением корма. Как это сделать, какие виды помощи можно оказать центру и любые вопросы по дальнейшему содержанию животных расскажут на встрече в парке «Сестрорецкий».



14 сентября, С 12:00 до 18:00. Вход свободный.

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