В подмосковном лагере «Литвиново» стартовал новый заезд по программе «Мать и дитя»

С 6 по 26 февраля в оздоровительном подмосковном комплексе «Литвиново» стартовал очередной заезд в рамках программы «Мать и дитя», сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

Ближайшие 20 дней особенные детки со своими родителями проведут в лагере, где создаются условия и полноценная среда для творческой реализации детей с инвалидностью.

Программа включает разнообразные занятия и мероприятия, направленные на развитие навыков и укрепление здоровья, а также на создание теплой и поддерживающей атмосферы для семей. Это уникальная возможность для родителей и детей провести время вместе, наслаждаясь природой и общением, а также получить новые знания и впечатления.

«В Литвиново созданы все условия для того, чтобы каждый участник программы чувствовал себя комфортно и мог максимально раскрыть свой потенциал», — сказал директор Дмитрий Еремейцев.

В рамках программы запланированы мастер-классы по искусству, занятия по адаптивной физкультуре, а также творческие вечера, где участники смогут проявить свои таланты. Специалисты будут работать с детьми над развитием коммуникативных навыков и уверенности в себе, что особенно важно для их дальнейшей социализации.

Такое времяпрепровождение не только способствует оздоровлению, но и помогает наладить эмоциональную связь между родителями и детьми, что является важным аспектом в жизни каждой семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что правительство Подмосковья стремится сделать так, чтобы отдых и детей в лагерях или с родителями, и взрослых был здесь комфортным.