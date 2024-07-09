В подмосковном колледже «Энергия» отпраздновали День семьи, любви и верности

В колледже «Энергия» Подмосковья прошли мероприятия, приуроченные к Году семьи. В рамках праздника преподаватели провели опрос среди студентов и сотрудников на тему «Что для вас семья?». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Вот некоторые из ответов: «Семья — это самые близкие и родные люди. Это место, где тебя ценят и любят»; «Без семьи не представляю своей жизни»; «Благодаря своей семье, я живу, радуюсь и приношу пользу своей Родине»; «Мой колледж — моя вторая семья. Мои одногруппники и преподаватели — самые лучшие в мире».

Эти ответы подчеркивают важность семейных уз и поддержки, которые являются основой для личного роста и развития. Мероприятия в колледже «Энергия» не только отметили значимость семьи в жизни каждого человека, но и способствовали укреплению общности и взаимопонимания между студентами и преподавателями. Такие инициативы играют важную роль в формировании благоприятной образовательной среды и поддержке студентов на их жизненном пути.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.