В подмосковном колледже «Энергия» отметили Всероссийский день трезвости

В рамках Всероссийского дня трезвости в структурных подразделениях подмосковного колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе прошли мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Основная цель мероприятия заключалась в информировании обучающихся о вреде алкоголя и его негативном влиянии на организм подростка, а также в пропаганде здорового образа жизни. Особое внимание было уделено ответственности несовершеннолетних и их родителей за употребление спиртных напитков.

Медицинский работник колледжа Валентина Морозова провела встречу с обучающимися. Она рассказала о пагубных последствиях злоупотребления алкоголем, а также о проблемах производства и распространения контрафактной алкогольной продукции.

«Разумный и осознанный выбор в пользу трезвого образа жизни — одна из главных задач нашего общества. Пьянство не рождает пороки, а лишь их обнаруживает. Берегите себя и своих близких от пагубных привычек», — отметила Морозова, завершая беседу со студентами.

В этот же день среди студентов первого курса прошел профилактический квиз «Трезвая Россия — сильная страна», организованный командой амбассадоров «Профессионалитета».

Заведующая Реутовским подразделением колледжа Надежда Близнякова подчеркнула важность подобных мероприятий. «Всероссийский день трезвости — это отличная возможность напомнить студентам о ценности здоровья и необходимости заботиться о себе», — сказала Близнякова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.