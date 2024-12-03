В подмосковном колледже «Энергия» обсудили системы социального партнерства

сегодня в 16:34

В Подмосковном колледже «Энергия» состоялась региональная практическая конференция «Социальное партнерство как фактор опережающего развития образовательной организации в рамках Федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие собрало более 100 участников: работодателей, представителей якорных предприятий, руководителей, преподавателей и методистов профессиональных образовательных организаций Московской области. Конференция была направлена на совершенствование системы социального партнерства в рамках проекта «Профессионалитет», который способствует интеграции образования и производства.

Открыл конференцию директор колледжа Константин Подоляк. С докладами выступили заместитель директора по учебно-производственной работе Александр Колосков и заведующая структурным подразделением центра опережающей профессиональной подготовки города Реутов Надежда Близнякова.

Работодатели-партнеры, такие, как авиационная корпорация «Рубин», НПО машиностроения и другие предприятия, поделились опытом взаимодействия с системой среднего профессионального образования. Представители образовательных учреждений региона, включая Щелковский колледж, Дмитровский техникум и автомобильно-дорожный колледж, рассказали о достижениях и перспективах сотрудничества.

«Мы благодарим всех гостей за участие и надеемся на дальнейшее успешное взаимодействие», — отметили в руководстве колледжа «Энергия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.