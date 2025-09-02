В подмосковном ГСГУ открылась комната матери и ребенка в рамках проекта

1 сентября в Государственном социально-гуманитарном университете (ГСГУ) состоялось открытие комнаты матери и ребенка, что стало очередной мерой поддержки студенческих семей. Уникальное пространство было создано в рамках федерального проекта Минобрнауки РФ «Помоги маме учиться». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Комната расположена на втором этаже главного корпуса. Внутри созданы комфортные условия: имеется раковина с теплой водой, пеленальный столик, два кресла для кормления, диван для отдыха, а также столик для творчества.

«Мы понимаем, насколько важно для мам-студенток иметь возможность совмещать учебу и заботу о детях. Прийти в университет с коляской, решить какие-то вопросы по учебе и, если нужно, уединиться с малышом — очень удобно и безопасно. Уверена, наша «мамина комната» не будет пустовать», — сказала ректор ГСГУ Жанна Леонова.

В ведомстве добавили, что проект «Помоги маме учиться» реализуется с 2024 года в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья». Его цель — создание единой сети инфраструктурной поддержки молодых студенческих семей, матерей (отцов) с детьми и преподавателей с детьми в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.