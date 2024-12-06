В подмосковном «Добро.Центре!» помогут разобраться в любых жизненных ситуациях

Во Фрязине работает уникальный «Добро.Центр!». Это заведение стало не просто местом для притяжения социальных инициатив, но и настоящей платформой, которая предоставляет жителям возможность стать частью чего-то более значимого. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Добро.Центр!» предлагает огромные возможности для личностного и душевного развития, а также для реализации самых различных идей и фантазий. В центре всегда готовы протянуть руку помощи в трудные моменты жизни, оказать поддержку и дать необходимые советы. Здесь царит атмосфера доброжелательности и взаимопомощи, что делает посещение центра особенно приятным и полезным.

Услуги, которые предоставляются в центре:

консультирование граждан — специалисты помогут разобраться в любых жизненных ситуациях и предоставить профессиональную поддержку;

добро взаимно — здесь можно найти единомышленников, готовых помочь в различных начинаниях и проектах;

формирование и сопровождение волонтерских корпусов — обучение волонтеров для реализации различных социальных проектов;

организация и проведение мероприятий — от мастер-классов до больших праздников;

социальное волонтерство — участвуя в проектах, можно помочь тем, кто нуждается в поддержке;

подростковые центры — нестандартные форматы для молодежи, направленные на развитие и образовательные программы;

эковолонтерство — проекты, направленные на защиту природы и экологии.

Обратиться в центр можно по любому из этих направлений и найти правильное решение для своих потребностей и интересов. Центр расположен по адресу: ул. Полевая, д. 3, вход со стороны двора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.