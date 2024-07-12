В подмосковной усадьбе Марьино пройдет экологический фестиваль 18 июля

18 июля в Бронницах, в усадьбе Марьино, состоится экологический фестиваль. Горожан и волонтеров приглашают привести в порядок родовое поместье семьи Фонвизиных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В усадьбе Марьино периодически проводятся субботники. К сожалению, примерно 90 лет назад здесь произошел пожар, большинство построек навсегда утрачено. В 2014 году вновь произошло возгорание. С этого времени усадьба находилась в заброшенном состоянии. После пожаров книги и вещи из имения удалось спасти и передать в музей. Жители города Бронницы выразили пожелание восстановить исторический объект и поэтому регулярно принимают участие в уборке усадьбы.

Также в рамках экологического фестиваля будут проводиться мастер-классы.

Сбор гостей и волонтеров стартует в 11:00.

Мероприятие состоится по адресу: г. Бронницы, 1-я Марьинская улица.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.