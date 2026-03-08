В Подмосковье рассказали о мужественных девушках отрасли городского хозяйства

8 марта — это еще один повод сказать теплые слова благодарности милым женщинам и поблагодарить их за сердечную доброту, красоту и мудрость. В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали о мужественных девушках отрасли, сообщила пресс-служба министерства.

Сегодня девушки уверенно управляют тяжелой техникой — тракторами и самосвалами, обеспечивая чистоту и порядок на улицах, стоят у конвейеров КПО, сортируя отходы, и приходят на помощь, устраняя неисправности в системах жизнеобеспечения городов. Они взяли на себя ответственность за самые сложные отрасли и профессии.

Соловьева Юлия — мастер дворовых территорий в МБУ «Благоустройство» городского округа Балашиха. Под ее контролем 13 дворов. Для нее важно, чтобы работа была выполнена качественно, поэтому она тщательно следит за состоянием техники и процессом уборки, а также помогает своим подчиненным. Юлия отмечает, что каждый ее день не похож на предыдущий и именно поэтому она любит свою работу.

Иванова Наталья — рабочий зеленого хозяйства 3 разряда. Порядка 2 лет она работает в МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» городского округа Щелково. Ежедневно с семи утра она вместе с коллегами выходит на передовую благоустройства. В весенне-летний период Наталья занимается посадкой растений, а также обеспечивает уход за зелеными насаждениями. С наступлением зимы ее основная задача — уборка территорий от снега. Искренняя благодарность жителей служит для Натальи дополнительной мотивацией. Ее работа не просто важна — она бесценна, ведь именно благодаря таким труженицам город ежедневно радует глаз граждан.

