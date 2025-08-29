В Подмосковье змеи готовятся к спячке

В Московской области снизилась активность пресмыкающихся. Биологи связывают это с температурами второй половины августа, которые ниже среднегодовых значений. Тем не менее, специалисты отмечают, что даже «заторможенная» гадюка небезопасна, и лучше обойти ее стороной. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«В Подмосковье обитает три вида змей — уж и гадюка обыкновенные, а также медянка. Чаще всего путают ужа и гадюку, тогда как различить их легко: на голове ужа есть характерные желтые «очки», к тому же голова у него округлая, а у гадюки — треугольная. Кроме того, зрачки у безобидной рептилии — круглые, а у ядовитой — сплюснутые вертикальные. Хочу напомнить, что гадюка — краснокнижное пресмыкающееся, и нанесение ей вреда чревато административным штрафом. Впрочем, она и сама может за себя постоять, так что лучше не приближаться к змеям и дать им спокойно готовиться к долгой спячке», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Когда температура воздуха по ночам опустится ниже 10 градусов, пресмыкающиеся начинают прятаться в трещинах почвы, под корнями деревьев и в пустых норах, образуя сообщества, где отдельные особи переплетаются в так называемое «кубло» и впадают в анабиоз. Если не будет зимних погодных аномалий, рептилии выйдут из спячки в конце марта-апреле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.