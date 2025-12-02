В Подмосковье завершился заочный этап конкурса учителей русского языка

сегодня в 17:15

Завершился заочный тур регионального конкурса «Лучший учитель русского языка как иностранного» в Московской области в 2025 году». Конкурс направлен на выявление и распространение инновационного педагогического опыта, а также на поиск перспективных методических подходов в области преподавания предмета. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

В номинации «Лучший учитель русского языка как иностранного в полиэтническом классе» победителями стали:

Елена Боцвина, учитель начальных классов Софьинской школы г.о. Наро-Фоминск;

Ольга Князева, учитель русского языка и литературы школы «Триумф» г.о. Химки;

Патимат Магомедова, учитель русского языка и литературы Бутовской школы № 2 г.о. Ленинский;

Светлана Михайловская, учитель русского языка и литературы школы № 3 г.о. Котельники;

Юлия Пономарева, учитель русского языка и литературы школы «Созвездие» г.о. Люберцы.

В номинации «Лучший преподаватель курсов изучения РКИ» победу одержали:

Елена Моисеева, учитель начальных классов Образовательного центра «Лидер» г.о. Ленинский;

Людмила Мыскова, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Гимназии г.о. Фрязино;

Червон Оглы, учитель русского языка и литературы школы № 12 г.о. Мытищи;

Виктория Полубояринова, учитель русского языка и литературы школы № 18 г.о. Электросталь;

Натали Шишонина, учитель русского языка и литературы школы № 35 «Вектор успеха» м.о. Раменский.

Победители заочного тура продолжат борьбу за звание лучшего в очном формате конкурса. Очный тур состоится 8 декабря на базе Корпоративного университета развития образования.

Участников ожидают испытания, включающие разработку элементов учебного занятия с использованием различных учебных материалов (мультфильмов, игр, инфографики и подкастов) и разбор сценарного плана урока.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.