В Подмосковье завершился региональный этап математической олимпиады

сегодня в 18:08

На базе областного технолицея им. В. И. Долгих состоялся региональный этап ежегодной математической олимпиады «Вершина», приуроченной ко дню рождения выдающегося математика Н. И. Лобачевского. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В соревнованиях приняли участие 50 команд-победителей школьных и муниципальных этапов. Участники состязались в формате математического хоккея — командного соревнования, где ключевыми факторами успеха стали скорость мысли, командная работа и креативные решения.

По итогам олимпиады победу одержали:

Лицей № 14 им. М. М. Громова, г. о. Жуковский;

Школа «Триумф», г. о. Химки;

Лицей № 12, г. о. Люберцы;

Первая школа им. М. А. Пронина, г. о. Одинцовский;

Физико-математический лицей № 5, г. о. Долгопрудный.

Призерами олимпиады стали:

Областной технолицей им. В. И. Долгих, м. о. Истра;

Московский областной физико-математический лицей имени академика В. Г. Кадышевского, г. Дубна;

Сергиево-Посадский физико-математический лицей;

Гимназия г. Раменское;

Школа № 17 с УИОП, г. о. Щелково;

Гимназия № 2 «Квантор», г. о. Коломна;

Балашихинский лицей.

В рамках мероприятия также прошли два лектория. Для учеников 5-7-х классов выступил Денис Чистяков, руководитель кафедры математики и экономики Технолицея, а для 8-10-х классов — Андрей Райгородский, директор физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ.

В ведомстве добавили, что олимпиада «Вершина» направлена на популяризацию математики и вовлечение школьников в командное решение математических задач.

Организатором олимпиады выступил Региональный центр математического образования «Вектор».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.