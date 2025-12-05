В Подмосковье завершился региональный этап математической олимпиады
Фото - © Министерство образования МО
На базе областного технолицея им. В. И. Долгих состоялся региональный этап ежегодной математической олимпиады «Вершина», приуроченной ко дню рождения выдающегося математика Н. И. Лобачевского. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В соревнованиях приняли участие 50 команд-победителей школьных и муниципальных этапов. Участники состязались в формате математического хоккея — командного соревнования, где ключевыми факторами успеха стали скорость мысли, командная работа и креативные решения.
По итогам олимпиады победу одержали:
- Лицей № 14 им. М. М. Громова, г. о. Жуковский;
- Школа «Триумф», г. о. Химки;
- Лицей № 12, г. о. Люберцы;
- Первая школа им. М. А. Пронина, г. о. Одинцовский;
- Физико-математический лицей № 5, г. о. Долгопрудный.
Призерами олимпиады стали:
- Областной технолицей им. В. И. Долгих, м. о. Истра;
- Московский областной физико-математический лицей имени академика В. Г. Кадышевского, г. Дубна;
- Сергиево-Посадский физико-математический лицей;
- Гимназия г. Раменское;
- Школа № 17 с УИОП, г. о. Щелково;
- Гимназия № 2 «Квантор», г. о. Коломна;
- Балашихинский лицей.
В рамках мероприятия также прошли два лектория. Для учеников 5-7-х классов выступил Денис Чистяков, руководитель кафедры математики и экономики Технолицея, а для 8-10-х классов — Андрей Райгородский, директор физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ.
В ведомстве добавили, что олимпиада «Вершина» направлена на популяризацию математики и вовлечение школьников в командное решение математических задач.
Организатором олимпиады выступил Региональный центр математического образования «Вектор».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.
«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.