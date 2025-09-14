В Подмосковье завершилось голосование на выборах депутатов Советов депутатов городских округов

В 20:00 закрылись все избирательные участки.Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей.

Голосование избирателей проходило в штатном режиме.

Напомним, что выборы проходили на территории 9 округов Московской области в течение трех дней: 12, 13 и 14 сентября. За ходом выборов местных депутатов следили свыше 2 тысяч наблюдателей.

Все три дня члены Избирательной комиссии Московской области и сотрудники аппарата совершали объезды избирательных участков на территории городских округов и оказывали методическую и правовую поддержку членам участковых комиссий.

Существенных нарушений выявлено не было.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.