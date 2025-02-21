В подмосковном «Крокус Экспо» прошла выставка «Лучшие собаки России — 2025», на которой представили самых породистых питомцев со всей страны, сообщает пресс-служба администрации Красногорска.

Это яркое мероприятие стало запоминающимся праздником для всех любителей домашних животных. Более 3 тыс. питомцев 301 породы показали свои таланты на выставке.

В этом году участниками выставки стали только титулованные и самые заслуженные собаки-чемпионы. Победителей отбирали по итогам 2024 года на основе объединенного породного рейтинга, учитывающего результаты более 100 федеральных мероприятий различной направленнности.

Основатель и организатор проекта Николас Пинейро отметил, что для всех участников это событие — особое, а участие в нем — доказательство того, что ты находишься в числе лидеров собаководства в России. Он также оценил уровень судейского состава, в который вошли эксперты из Австралии, США, Австрии, Испании, Чили и Бразилии, и назвал его очень высоким.

Посетители смогли стать свидетелями экстерьерных рингов, различных конкурсов, ярмарок от партнеров выставки. Также прошла демонстрация служебного собаководства и были вручены награды.

Согласно статистике, интерес жителей и гостей Подмосковья к подобным мероприятиям растет, а количество участников увеличивается. Так, в этом году оно выросло на 18%, а число зрителей выросло на 50%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.