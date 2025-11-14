В Подмосковье завершилась олимпиада по финансовой грамотности для школьников

В Подмосковье успешно завершен заключительный этап масштабной олимпиады для школьников по финансовой грамотности и вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятие, организованное министерством ЖКХ Московской области и ассоциацией председателей советов МКД региона, вызвало рекордный интерес среди учащихся 7-11 классов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В олимпиаде приняли участие свыше 5,4 тыс. учащихся со всего региона. Наибольшую активность проявили школьники из городских округов Лыткарино и Истра (от каждого поступило более 1,1 тыс. заявок), а также Домодедово, Павлово-Посадский, Ступино, Раменский, Богородский и Луховицы.

Участники успешно справились с заданиями повышенной сложности, которые включали 10 тестовых вопросов и 3 творческие задачи, требующие развернутых ответов. Программа была направлена на проверку не только финансовых знаний, но и практических навыков в сфере ЖКХ.

Сейчас проходит проверка выполненных работ и формирование конкурсных комиссий. Имена победителей и призеров будут оглашены на церемонии награждения, запланированной в декабре.

Завершение олимпиады подтвердило высокий интерес подрастающего поколения Подмосковья к практическим знаниям, которые помогут им в будущем грамотно управлять домашним хозяйством.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.