В Подмосковье завершается прием заявок на конкурс компьютерной грамотности

27 октября завершается прием работ на XI Всероссийский конкурс личных достижений пожилых людей в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2025». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Принять участие в конкурсе могут пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), а также пенсионеры-инвалиды, обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.

Для участия необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета» в разделе «Конкурс» пункт «Заявка на участие», приложив свою конкурсную работу в соответствии с номинациями, а также две личных фотографии.

В декабре 2025 года конкурсная комиссия объявит призеров конкурса, состоится награждение победителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.