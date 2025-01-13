В Подмосковье завели уголовное дело на сирийца, женившегося на 14-летней девочке

В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего сирийца за интимную близость с его несовершеннолетней женой, которая беременна уже вторым ребенком, сообщает ИА Regnum .

Абдуллах зарегистрировал брак с 14-летней Аминой (имя изменено) в 2022 году в Сирии, где законы позволяют заключать ранние союзы. Однако на территории РФ это запрещено, поэтому семейной парой заинтересовали сотрудники полиции.

Возлюбленные проживают в Лосино-Петровском городском округе Подмосковья, а супруга Абдуллаха в настоящее время находится на седьмом месяце беременности. Первенца Амина родила в конце 2023 года в возрасте 15 лет.

В отношении уроженца Сирии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Фигуранту грозит до 4 лет тюремного заключения.

Расследование уголовного дела продолжается.