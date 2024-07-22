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В Подмосковье зарегистрировано более 743 тыс самозанятых

Московская область стала одним из первых регионов РФ, где специальный налоговый режим для самозанятых граждан — налог на профессиональный доход — стартовал как пилотный проект. Его плательщиками могут быть как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что количество самозанятых в Подмосковье ежегодно растет. Так, в регионе уже зарегистрировано более 743 тыс. самозанятых. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы Подмосковья.

Он отметил, что режим самозанятости очень удобен — нет необходимости вести бухгалтерский учет и сдавать сложные налоговые декларации.

«И мы видим, что граждане выбирают именно такой способ «работы на себя» — решают, чем именно хотят заниматься, вырабатывают подходящий график. Одним словом — подгоняют весь рабочий процесс под себя», — подчеркнул Брынцалов.

Он напомнил, что специальный налоговый режим могут применять самозанятые при одновременном соблюдении следующих условий:

они получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества;

при ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор;

для этой деятельности не привлекают наёмных работников по трудовым договорам;

вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 федерального закона

«Для самозанятых предусмотрены меры поддержки: микрокредит по льготной ставке от фонда микрофинансирования Московской области, выдача гарантий для обеспечения кредита, субсидия при выходе на маркетплейсы. Получить по ним консультацию и подать заявки можно на инвестиционном портале Московской области», — добавил в завершении Брынцалов.

Часто задаваемые вопросы от самозанятых

Как рассчитать добровольные взносы для будущей пенсии?

Воспользуйтесь калькулятором и укажите всю необходимую информацию. Рассчитанную сумму платежа можно внести как за один раз, так и частями. Заявление можно подать через приложение «Мой налог».

В чем основные отличия упрощенной системы налогообложения от налога на профессиональную деятельность?

Для плательщиков налога на профессиональную деятельность установлен меньший предел максимального дохода (2,4 млн рублей в год) и более узкий круг видов деятельности. Но в то же время им не нужно сдавать отчетность, платить страховые взносы и устанавливать онлайн-кассу.

Можно ли совмещать работу по трудовому договору и самозанятость?

Да, при этом необходимо платить НДФЛ по обычной ставке на работе (удерживается работодателем) и НПД — с дополнительных доходов на льготном режиме (рассчитывает налоговая инспекция).

Можно ли будучи пенсионером применять налог на профессиональную деятельность?

Да, пенсионер может оформить самозанятость и получать дополнительный доход.

Самозанятые пенсионеры не считаются трудоустроенными гражданами. Уплачивая налог на профессиональный доход, они не рискуют потерять право на доплаты и индексацию пенсионных выплат.

Засчитывается ли период самозанятости в пенсионный стаж?

Так как самозанятые не платят обязательные страховые взносы на пенсионное страхование — стаж не засчитывается. Но есть возможность заработать этот стаж путем перечислений добровольных взносов (по желанию).

Это можно сделать в приложении «Мой налог».

Можно ли применять НПД при сдаче квартиры?

Можно. В случае, если наниматель физлицо — налог составит 4%, ИП или организация — 6%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.