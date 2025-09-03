В Подмосковье заработал новый онлайн-сервис для перевозчиков

На портале госуслуг Московской области запустили новый сервис, который позволит перевозчикам онлайн подтверждать суммы недополученных ими доходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.

«Теперь перевозчики Подмосковья могут онлайн оформить компенсацию недополученных доходов за проезд льготников – без бумажных заявлений и визитов в ведомство. Это делает процесс предоставления услуги максимально удобным», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Подтверждение ГКУ «ЦБДДМО» информации по недополученным доходам» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Транспорт» – «Другое». Сервисом могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью учетной записи ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Заявку рассмотрят в течении 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.