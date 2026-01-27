сегодня в 11:25

В Подмосковье заработал голосовой помощник для вывоза стройотходов

Жители Подмосковья могут оформить заявку на вывоз строительных отходов с помощью голосового помощника, позвонив по номеру 122 доб. 7, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Голосовой помощник «Вывоз стройотходов» автоматически принимает звонки, оформляет заявки на вывоз строительных отходов и предлагает альтернативные способы подачи заявки. Для обращения необходимо позвонить с территории Московской области на номер 122, добавочный 7.

В 2025 году голосовой помощник обработал более 9 тысяч звонков, оформил свыше 550 заявок, а 94% обращений были обработаны в автоматическом режиме.

После соединения с сервисом абоненту задаются уточняющие вопросы для сбора информации, необходимой для оформления заявки. На основании ответов заявка формируется автоматически.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.