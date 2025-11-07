В Подмосковье запустили производство по углубленной переработке мяса птицы

В 2025 году в Московской области реализуется 30 инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса. За 10 месяцев с начала года завершено уже 25 из них, общий объем инвестиций составил около 10,3 млрд рублей, создано 959 рабочих мест. До конца года планируется реализовать еще 5 проектов с инвестициями порядка 17,8 млрд рублей и созданием 1 675 новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Среди реализованных проектов одним из крупнейших в этом году стало открытие в Сергиево-Посадском городском округе производства по углубленной переработке мяса птицы компании ООО «Серволюкс Посад». Мощность предприятия составляет 24 тысячи тонн готовой продукции в год. Комплекс специализируется на выпуске полуфабрикатов, в том числе наггетсов и филе, для поставки в крупные федеральные торговые сети и предприятия общественного питания. Объем частных инвестиций в реконструкцию и создание объекта составил 2,9 млрд рублей, за счет чего было создано 200 новых рабочих мест.

В рамках дальнейшего развития компания планирует строительство склада хранения замороженной продукции мощностью 10 тысяч тонн, что позволит оптимизировать работу предприятия, повысить стандарты хранения и получить международные сертификаты пищевой безопасности. В настоящее время ведется разработка проектной документации для реализации данного проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.